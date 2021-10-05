05 Октября 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
(2019) | Фото: youtube.com

"Дорогой друг и брат": главы регионов поздравляют Кадырова с юбилеем

Рамзан Кадыров, который никогда не пропускает возможность поздравить с днем рождения своих коллег-губернаторов или федеральных министров, сегодня сам получает поздравления: глава Чечни отмечает 45-летний юбилей.

Лучший подарок ко дню рождения ему недавно сделали чеченцы: жители республики в очередной раз избрали Кадырова своим лидером с новым рекордом – 99,7% голосов.

Сегодня же со словами "дорогой друг и брат" в соцсетях постят фото с Кадыровым главы регионов. Например, в стиле самого Кадырова поздравил главу Чечни Сергей Аксенов, возглавляющий Крым.

"Поздравляю с днем рождения моего дорогого друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова! Мудрый и дальновидный политик, честный человек и надежный друг, Рамзан Ахматович обладает всеми профессиональными и человеческими качествами, необходимыми настоящему лидеру. <…> Мы благодарны чеченскому народу и лично Рамзану Ахматовичу за помощь и поддержку в становлении российского Крыма. Горжусь дружбой с Рамзаном Ахматовичем и высоко ценю наши братские отношения!" – написал Аксенов в Telegram.

Глава Татарстана Рустам Минниханов был лаконичнее: "Дала декъал войл винчу денца, брат! С Днем рождения!".

Сам Кадыров тоже опубликовал поздравления в своем Telegram-канале. Но не себе, а жителям Грозного, который отмечает сегодня День города: "Столица нашей республики и по сей день выступает в качестве главного защитника на южных рубежах нашей страны. Мы это доказали за минувшее десятилетие, когда сломали хребет международному терроризму, который пытался через Чеченскую Республику посягнуть на целостность России. Нам это далось нелегко. В 2003 году Грозный был признан комиссией ООН самым разрушенным городом Земли со времен Второй мировой войны. Но благодаря верному политическому курсу Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и всесторонней поддержке Президента России Владимира Путина мы сумели полностью восстановить Грозный и всю республику. Это стало самой большой победой нашего народа за всю историю".

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"Дорогой друг и брат": главы регионов поздравляют Кадырова с юбилеем

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Теги: рамзан кадыров, поздравления, чечня



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