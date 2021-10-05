Трое депутатов покинули гордуму Екатеринбурга. И перешли в ЗакСО

Гордуму Екатеринбурга покинули сразу три депутата, передает корреспондент Накануне.RU. Среди них члены партии КПРФ Римма Скоморохова и Олег Гордеев, а также член партии "Единая Россия" Сергей Мелехин. Все трое переходят в заксобрание Свердловской области.

Отставку депутатов одобрили не все. Так, Владимир Крицкий отказался голосовать по вопросу, заявив, что оскорблен поведением коллег, не пришедших на свое последнее заседание гордумы. На защиту депутатов встал Александр Колесников, напомнив, что последние уже не имеют права голоса.

Напомним, что избирательная комиссия еще 24 сентября официально утвердила итоги выборов депутатов в ЗакСО, в который вошли 33 депутата из "ЕР", девять из КПРФ, четыре - "СР" и по два от партий "Новые люди" и ЛДПР.