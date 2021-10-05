Город-спутник Владивостока не будет "человейником" – Минвостокразвития

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков не согласился с мнением губернатора Хабаровского края о том, что в городе Спутнике под Владивостоком из-за нехватки площадей придется возводить "человейники".

Спутник, по словам министра, "ни в коем случае… не будет тем, что называют "человейником". По мнению Чекункова, город должен "стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России".

Ранее Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что планируемая площадь города не соответствует заявленному населению.

Также Чекункова не отпускает мысль об азиатском духе в Спутнике. "Одной из интересных идей, мне кажется, было бы создать в рамках этого пространства тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал, которые мы могли бы дать возможность спроектировать и реализовать архитекторам и девелоперам из соответствующих стран", - заявил Чекунков в интервью РИА Новости.

Напомним, на Восточном экономическом форуме, где и была презентована идея строительства города, Чекунков не исключил, что в проектировании Спутника будут принимать участие и иностранные архитектурные бюро. С ним не согласился вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток. "Надо ли привлекать к участию иностранные компании? Не знаю, может быть и надо, может быть и нет. У меня нет ответа на этот вопрос. Иногда наши коллеги находят очень красивые, точные пространственные решения. Есть в мире много красивых городов. Но мы здесь что хотим построить? У нас вызовы другие, площадка другая. Многие были в Сингапуре и Гонконге – там маленькие пространства, где надо создать комфортные условия. Эти города живут уже в нескольких слоях, но у нас история другая. У нас огромное пространство, где можно не по этажам город построить, а сделать его большим, но подумать о транспортной доступности. Должно быть международное общение в сфере строительства городов. Но мне кажется, что реновация – это могучий шанс для развития собственной архитектурной школы. Что-то в этой отрасли буксует. Я считаю, что максимальное количество работы, связанной с реновацией, должно остаться российским. И не только потому, что деньги останутся в России. Мы не набегаемся за каждым проектом к соседям. Специалисты есть, надо создать им нормальные условия работы", - прокомментировал вице-премьер проект.