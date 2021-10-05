Путин установил в России День отца

В третье воскресенье октября в России ежегодно будет отмечаться День отца. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что День отца установлен "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

О необходимости Дня отца давно говорили многие законодатели и общественные организации. Проект указа разработало Министерство труда и социальной защиты. В ведомстве отмечали, что в Концепции государственной семейной политики говорится о необходимости пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в воспитание детей.

При этом можно заметить, что к материнству прилагательное "ответственное" не применяется. То есть материнство рассматривается как таковое, а отцовство - только как ответственное. Это характеризует перекос в современном общественном сознании, в котором отчасти виноваты и сами мужчины.

Безотцовщина является огромной проблемой современной России. В стране около 6 млн "неполных семей", то есть таких, где у ребенка/детей нет одного из родителей. Почти 90% из них - это матери-одиночки. Почти треть российских семей неполноценные, и эта доля растет. В 1989 году их было около 8%, то есть за тридцать лет рост почти четырехкратный. Этому способствует огромное число разводов - распадается около 70% браков, что сказывается на дальнейшей судьбе детей. Так, убийца, расстрелявший людей в Пермском университете, рос без отца, который бросил мать, но об этом практически не упоминалось, хотя, как отмечает политолог Сергей Михеев, разрушение семьи не может пройти для психики ребенка бесследно. В то же время при освещении недавнего взрыва газа в Ногинске многие СМИ подчеркивали, что в квартире проживала многодетная семья. На это обращали внимание в созданной Родительской палате, характеризуя информационную политику государства в отношении семьи.

Согласно опросу ВЦИОМ 2017 года, введение Дня отца поддерживают 62% россиян. В этом году он будет отмечаться 17 октября.