05 Октября 2021
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Общество Москва
Александр Тимофеев экс-министр доходов ДНР (2019) | Фото:strana.ua

Мосгорсуд продлил арест экс-министру ДНР Александру Тимофееву

Мосгорсуд не согласился отпустить из СИЗО экс-министра ДНР Александра "Ташкента" Тимофеева, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие считает, что Тимофеев вместе с бизнесменом Игорем Сосновским (сейчас находится в тюрьме) предлагали обвиняемому в хищениях за $5 млн добиться прекращения уголовного преследования (в частности, обещали организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, по которому дело передали бы из следственного департамента министерства в производство чекистов), пишет "Коммерсант".

В апреле этого года ФСБ задержала Сосновского, он признал вину и назвал своего сообщника. После этого был задержан и сам Тимофеев. Срок ареста по его делу продлен до 27 октября, хотя защита просила отпустить "героя ДНР".

Тимофеев, известный также как "Ташкент", при Александре Захарченко был серым кардиналом в руководстве ДНР, сосредоточил в своих руках финансовые потоки. Во время покушения на Захарченко был ранен, но это не помешало ему претендовать на власть в непризнанной республике после смерти лидера. По одной из версий, взрыв, из-за которого погиб глава ДНР, должен был, по замыслу покушавшихся, привести к смерти именно Тимофеева – у него было не меньше недоброжелателей, чем у Захарченко.

После избрания главой ДНР Дениса Пушилина Тимофеев потерял доступ к власти и перебрался жить в Россию.

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Мосгорсуд продлил арест экс-министру ДНР Александру Тимофееву

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Теги: александр тимофеев, сизо, мошенничество, мосгорсуд



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