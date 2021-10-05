Дмитрий Малютин стал спикером в новом созыве пермской гордумы

Председателем думы Перми избран Дмитрий Малютин. Его кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

Коммунисты предложили кандидатуру Геннадия Сторожева. В результате голоса распределились следующим образом: за Малютина - 29 голосов, за Сторожева - три человека. Первым заместителем председателя Пермской городской думы избрана Наталья Мельник. За нее проголосовали 32 депутата. Второй кандидат - Владимир Манин получил поддержку только одного человека.

Напомним, в прошлом созыве думы Дмитрий Малютин возглавлял городской парламент в качестве исполняющего обязанности председателя. Это произошло после того, как 27 октября 2020 г. депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали. В середине марта Юрий Уткин написал заявление о переходе на работу депутатом на неосвобожденной основе.