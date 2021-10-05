05 Октября 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Роснедра: запасов золота в России при текущей добыче хватит на 36 лет

В Роснедрах опровергли слова гендиректора компании "Полюс" (крупнейшая золотодобывающая компания страны) Павла Грачева о скором истощении запасов золота в России. По его мнению, запасов хватит только на 10-20 лет.

"При текущем уровне добычи 427 т (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет… Информация господина Грачева <…> не подтверждается", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В Роснедрах представили свою оценку разведанных запасов – она гораздо более оптимистична, чем у Грачева: более 15,3 тыс. тонн против 7,5-8 тыс. тонн. Кроме того, в ведомстве указали на расширенное воспроизводство запасов, которое ежегодно достигается с 2014 года.

Напомним, в интервью РБК Грачев заявил о необходимости переломить текущие тенденции в золотодобыче, чтобы не столкнуться со "структурным недостатком сырьевой базы". Для этого, по мнению топ-менеджера, нужны законодательные изменения: упрощение оборота поисковых лицензий, перепроверка геологических данных и, конечно, увеличение частных инвестиций в геологоразведку.

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Роснедра: запасов золота в России при текущей добыче хватит на 36 лет

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Теги: роснедра, золото, павел грачев, запасы, добыча



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