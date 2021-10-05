05 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР
Михаил Саакашвили, Украина, суд (2017) | Фото: unian.net

Саакашвили заявил, что готов умереть в тюрьме от голода - за Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который был арестован и заключен в тюрьму Рустави, передал через адвокатов письмо к своим землякам-единомышленникам.
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Он заявил, что не будет прекращать голодовку даже в случае ухудшения здоровья и готов умереть от голода в тюрьме за Грузию. Он требует освободить задержанных из-за него людей.

"Я вернулся, чтобы помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть", - написал Саакашвили и призвал своих сторонников был активнее.

Накануне вице-премьер грузинского правительства Тея Цулукиани заявила, что передача Саакашвили Украине исключена.

Напомним, Саакашвили грозит до девяти лет тюрьмы. В 2018 году Тбилисский городской суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Александра (Сандро) Гиргвлиани, и приговорил его к трем годам лишения свободы. В том же году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили.

Вчера к тюрьме, где сидит Саакашвили, прибыли тысячи его сторонников, которые провели акцию протеста против преследования политика. Интересно, что на Украине в 2017 году он тоже собирался умереть от голода в тюрьме. "Я покажу им, как будут умирать президенты, если нужно для дела", - сказал он тогда.

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Саакашвили заявил, что готов умереть в тюрьме от голода - за Грузию

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Теги: Михаил Саакашвили, Грузия



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