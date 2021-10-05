В Кирове при пожаре в коронавирусной больнице погибли два пациента

В Кирове во время пожара в коронавирусном отделении инфекционной клинической больницы погибли два пациента – 66 и 82 лет. Следственный комитет начал проверку.

По предварительным данным, возгорание началось в одной из палат отделения. "Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных", - говорится в сообщении СУ СКР по Кировской области.

В областном управлении МЧС сообщили, что удалось спасти шесть человек, еще 36 были эвакуированы. Сейчас пациенты направлены на лечение в другие медучреждения города.