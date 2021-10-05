Китай призвал к отмене части санкций против КНДР

Китай призывает снять часть санкций ООН с Северной Кореи.

"Обратимые положения резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся КНДР, должны быть активированы как можно скорее. Также необходимо внести необходимые коррективы в существующие санкции, особенно те, которые касаются гуманитарной помощи и средств к существованию Северной Кореи. Это поможет возобновить диалог по полуострову и сохранить мир и стабильность на Корейском полуострове", - заявила спикер МИД КНР Хуа Чуньин.

При этом китайский дипломат осудила США за пустые призывы к диалогу, отметив, что Вашингтон должен продемонстрировать искренность и выступить с реалистичным предложением о диалоге.

Как сообщало Накануне.RU, вчера была восстановлена линия экстренной связи между КНДР и Южной Кореей, однако конкретное содержание их переговоров пока неизвестно.