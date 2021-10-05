Суд рассмотрит иск экс-футболиста Дмитрия Хохлова о блокировке его фамилии в Facebook

Бывший футболист, а ныне главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов хочет взыскать с социальной сети Facebook 150 миллионов рублей за блокировку его фамилии.

В сентябре представителями Хохлова был подал иск. Сегодня Солнцевский суд Москвы приступит к рассмотрению дела. Хохлов просит обязать Facebook прекратить блокировать его фамилию и хочет получить компенсацию морального вреда, сообщает Р-Спорт.

Отметим, что социальные сети, принадлежащие компании Facebook, часто блокируют аккаунты, публично использующие слово "хохол" и его производные (считывая в этом оскорбление украинцев).

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