07 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Мужчина избил пятиклассниц в Перми (2021) | Фото: Mash

Следком заинтересовался агрессивным родителем, избившим пятиклассниц в Перми

Избиением двух пятиклассниц в Перми родителем, который решил, что девочки будто бы издевались над его дочерью, заинтересовались в Следственном комитете. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, по факту причинения побоев проводится доследственная проверка.

Ведомство проводит комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются потерпевшие и очевидцы. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

"3 октября 2021 года в Свердловском районе города Перми возле подъезда жилого дома местный житель высказал оскорбления в адрес малолетних, в том числе с использованием нецензурной брани, а также нанес им несколько ударов рукой по голове и шее", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, 3 октября в отдел полиции №7 Свердловского района Управления МВД России по Перми обратилась женщина с сообщением о том, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к дочери и ее подруге.

Инцидент произошел около 17.00. Мужчина выловил школьниц у подъезда жилого дома и заявил, что они обижали его дочь. Испуганные девочки пытались объяснить, что ничего не сделали, однако разгневанный родитель не стал их слушать и ударил сперва одну девочку, а потом ее подругу.
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Следком заинтересовался агрессивным родителем, избившим пятиклассниц в Перми

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Теги: отец, дочь, пятиклассницы, побои



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Развитие сюжета:

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Ранее 05.10.2021 16:30 Мск Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избитых в Перми пятиклассниц

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Ранее 04.10.2021 12:30 Мск В Перми агрессивный мужчина избил пятиклассниц, решив, что они обижают его дочь


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