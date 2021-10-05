Следком заинтересовался агрессивным родителем, избившим пятиклассниц в Перми

Избиением двух пятиклассниц в Перми родителем, который решил, что девочки будто бы издевались над его дочерью, заинтересовались в Следственном комитете. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, по факту причинения побоев проводится доследственная проверка.



Ведомство проводит комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются потерпевшие и очевидцы. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.



"3 октября 2021 года в Свердловском районе города Перми возле подъезда жилого дома местный житель высказал оскорбления в адрес малолетних, в том числе с использованием нецензурной брани, а также нанес им несколько ударов рукой по голове и шее", - говорится в сообщении СКР.



Напомним, 3 октября в отдел полиции №7 Свердловского района Управления МВД России по Перми обратилась женщина с сообщением о том, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к дочери и ее подруге.



Инцидент произошел около 17.00. Мужчина выловил школьниц у подъезда жилого дома и заявил, что они обижали его дочь. Испуганные девочки пытались объяснить, что ничего не сделали, однако разгневанный родитель не стал их слушать и ударил сперва одну девочку, а потом ее подругу.