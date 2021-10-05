6 октября по всей России сработают электросирены и другие каналы экстренного оповещения

6 октября МЧС во всех российских регионах проведет проверку готовности систем оповещения населения.

В 10:40 по местному времени будут запущены электросирены и громкоговорители, прозвучит сигнал "Внимание всем!". На всех теле- и радиоканалах появится соответствующее объявление.

"Цель проверок - отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми", - отметили в пресс-службе министерства.