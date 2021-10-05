05 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

В Челябинской области судья получил ранение в сердце во время охоты с коллегами

В Челябинской области во время охоты ранен судья, передает Baza.

По данным Telegram-канала, судья Еткульского суда Вадим К. получил ранение в грудь. Состояние пострадавшего тяжелое – пуля задела сердце. За его жизнь борются врачи.

 

Коллега пострадавшего из Еманжелинского суда Михаил Г. сообщил, что судья просто неудачно выстрелил себе в грудь, однако это только одна из версий, которые рассматривает следствие.

Baza сообщает, что судьи находились в состоянии опьянения, всего на охоту поехали несколько человек – все они юридически грамотные и отказались давать показания, ссылаясь на 51 статью конституции.

 

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В Челябинской области судья получил ранение в сердце во время охоты с коллегами

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Теги: охота, выстрел, ранение



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