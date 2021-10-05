Марк Цукерберг обеднел на $6 миллиардов за несколько часов из-за сбоев в Facebook и Instagram

Личное состояние Марка Цукерберга, одного из богатейших людей планеты, за несколько часов сократилось более чем на $6 млрд на фоне сбоя в работе принадлежащих ему соцсетей Facebook и Insgagram, а также мессенджера WhatsApp. Дополнительным ударом по империи Цукерберга стала информация о том, что данные 1,5 млрд учетных записей Facebook выставлены на продажу в даркнете. Эту информацию компания опровергла, тем не менее, акции гигантов успели упасть.