Марк Цукерберг обеднел на $6 миллиардов за несколько часов из-за сбоев в Facebook и Instagram
Личное состояние Марка Цукерберга, одного из богатейших людей планеты, за несколько часов сократилось более чем на $6 млрд на фоне сбоя в работе принадлежащих ему соцсетей Facebook и Insgagram, а также мессенджера WhatsApp. Дополнительным ударом по империи Цукерберга стала информация о том, что данные 1,5 млрд учетных записей Facebook выставлены на продажу в даркнете. Эту информацию компания опровергла, тем не менее, акции гигантов успели упасть.
В итоге Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира на пятую строчку, пропустив вперед Билла Гейтса, отмечает Bloomberg. Еще недавно состояние Цукерберга оценивалось почти в $140 млрд, сейчас – в $121,6 млрд.