05 Октября 2021
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Экономика За рубежом
Марк Цукерберг (2016) | Фото:

Марк Цукерберг обеднел на $6 миллиардов за несколько часов из-за сбоев в Facebook и Instagram

Личное состояние Марка Цукерберга, одного из богатейших людей планеты, за несколько часов сократилось более чем на $6 млрд на фоне сбоя в работе принадлежащих ему соцсетей Facebook и Insgagram, а также мессенджера WhatsApp. Дополнительным ударом по империи Цукерберга стала информация о том, что данные 1,5 млрд учетных записей Facebook выставлены на продажу в даркнете. Эту информацию компания опровергла, тем не менее, акции гигантов успели упасть.

В итоге Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира на пятую строчку, пропустив вперед Билла Гейтса, отмечает Bloomberg. Еще недавно состояние Цукерберга оценивалось почти в $140 млрд, сейчас – в $121,6 млрд.

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Марк Цукерберг обеднел на $6 миллиардов за несколько часов из-за сбоев в Facebook и Instagram

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Теги: марк цукерберг, facebook, состояние, instagram, соцсети



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