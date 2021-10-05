Пропавшего на Ключевской сопке свердловского альпиниста сегодня ищут в районе сейсмостанции Апахончич

Поиски свердловского альпиниста, пропавшего на Ключевском вулкане, сегодня утром возобновились. Сейчас они ведутся на территории, прилегающей к вулкану, поскольку на самой горе сохраняется высокая лавинная опасность. Дежурная смена Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" обследует сейсмостанцию Апахончич, в надежде, что альпинисту удалось добраться да нее. Из Петропавловска-Камчатского скоро прибудет подкрепление из краевого поисково-спасательного отряда.

Напомним, что к спасателям обратился 36-летний свердловчанин, который 27-ого сентября с 32-летним товарищем начал восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4000 метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи. Мужчина, который вызвал спасателей, был обнаружен на высоте 2600 метров, 2 октября он был доставлен в поселок Ключи. Самочувствие удовлетворительное.

Поиски второго альпиниста продолжались пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить.

Спасатели отмечают, что с начала года это уже третье подобное происшествие на Ключевском. Первый случай закончился трагедией — двое мужчин погибли, сорвавшись со склона исполина. Они оступились при спуске с ледника на высоте 4100-4200 метров. Второй раз помощь спасателей понадобилась туристке, которая при восхождении на Ключевской вулкан получила травму — сорвавшийся камень отлетел ей прямо в спину. Тогда женщину удалось оперативно эвакуировать и доставить в больницу.

"Ключевская сопка — это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъём на Ключевскую сопку связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так ещё и дополнительные риски несёт большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: мы знаем случаи, когда у людей происходил отёк головного мозга и, к сожалению, они погибали", — рассказал спасатель первого класса краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" Игорь Сестеров.