В Екатеринбурге под колесами трамвая погибла девочка-зацепер

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, 4 октября около 21 часа напротив дома 202/3 по улице 8 Марта произошло происшествие с участием трамвая.

Несовершеннолетний пешеход, находившийся на сцепке между вагонами трамвая при движении упал на пути. Девочка, на вид 12-14 лет, от полученных травм скончалась на месте.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией, позвонить по телефону: 8-902-268-90-88.

Напомним, минувшим летом в Екатеринбурге произошло ДТП с участием женщины кондуктора. Пострадавшую задело проезжающим мимо вагоном трамвая.