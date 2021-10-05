Facebook выполнил требования властей России

Компания Facebook удалила по требованию властей России публикации с запрещенным в стране контентом со своей платформы и с принадлежащего ей сервиса Instagram.

При этом штраф в одну десятую от оборота корпорации все еще грозит: согласно российскому законодательству, соцсеть обязана была удалить запрещенный контент в первые сутки после соответствующего требования Роскомнадзора, но сделала это после вызова на составление протокола, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось, Роскомнадзор направил руководству соцсети Facebook письмо, в котором содержатся требования удалить мошеннические рекламные объявления от лица госкорпорации "Роскосмос".