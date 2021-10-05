05 Октября 2021
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве арестованы калининградские врачи по делу о смерти младенца

Московский областной суд заключил под стражу и.о. главного врача роддома №4  Калининграда Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич.

Как сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов, женщины обвиняются в смерти младенца. Врачей отправили в московский следственный изолятор в Печатниках в Москве. Там они пробудут до 4 января 2022 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Как отметил Бабасов, поводов для ареста нет, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2020 году Сушкевич и Белая были оправданы, но апелляция отменила приговор. По версии обвинения, в ноябре 2018 года гражданка Узбекистана родила в недоношенного ребенка. Белая дала указание Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния. После этого "в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода".

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В Москве арестованы калининградские врачи по делу о смерти младенца

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Теги: врачи, арест, младецец



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