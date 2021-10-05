05 Октября 2021
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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

В Госдуме планируют увеличить количество комитетов

Структура комитетов новоизбранной Госдумы будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти, а их общую численность увеличат.

Как сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы нового созыва Александр Жуков, предлагается создать 32 комитета. Это связано с тем, что по инициативе временной рабочей группы "структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти".

Также планируется создать комиссию по регламенту и организации работы Госдумы, которая будет решать соответствующие вопросы. Как отметил Жуков, перечень комитетов будет направлен фракциям Госдумы, чтобы они могли определиться по своим кандидатам в состав комитетов и на руководящие должности, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Госдуме восьмого созыва больше станет и заместителей у спикера нижней палаты. В партиях пока не разглашают, сколько им достанется комитетов, так как продолжаются консультации.

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В Госдуме планируют увеличить количество комитетов

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Теги: Госдума, выборы



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