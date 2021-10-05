В Пензенской области ввели запрет на массовые мероприятия

В Пензенской области ужесточили ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в администрации региона, с 4 октября введен запрет на проведение массовых мероприятий. Также приостановлено оказание услуг на ледовых катках и игровых площадках. Фуд-кортам разрешается обслуживать клиентов только на вынос и доставку.

Тем временем, в Удмуртии определят категории местных жителей, для которых вакцинация от COVID-19 станет обязательной. А с 5 октября в регионе начнутся рейды по соблюдению масочного режима.