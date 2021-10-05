Банк России поддержал предложение о повышении порога для трат средств ФНБ

Дискуссия о повышении порога накопления средств в Фонде национального благосостояния является оправданной с учетом рисков энергоперехода.

Как сообщает Центробанк России, энергопереход увеличивает неопределенность будущих объемов мирового потребления ископаемых энергетических ресурсов, и цен на них. Регулятор считает, что с учетом этих рисков обсуждение целесообразности установить более высокий уровень порога для накопления ликвидных средств в ФНБ оправданно.

Там добавили, что решения по параметрам инвестирования средств ФНБ принимает правительство. Центробанк учитывает эти решения при проведении денежно-кредитной политики, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава государства Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно тратить средства Фонда.

Ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема российских резервов ниже критической отметки уже в начале следующего десятилетия.

Как сообщил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев, проведены стресс-тесты разных сценариев энергоперехода.

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