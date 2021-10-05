05 Октября 2021
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Общество Приволжский ФО
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В Удмуртии введут обязательную вакцинацию от коронавируса

В Удмуртии определят категории местных жителей, для которых вакцинация от COVID-19 станет обязательной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы и правительства, прежде всего это касается тех, кто активно контактирует с жителями и может их заразить.

С 5 октября в регионе начнутся рейды по соблюдению масочного режима. Нарушителей будут штрафовать. Будет ограничено время работы заведений общепита - с 23:00 до 7:00. Игровые комнаты в торговых центрах будут закрыты. А с 11 октября в регионе отменят все массовые мероприятия.

Как сообщалось, 5 октября в Свердловской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса.

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В Удмуртии введут обязательную вакцинацию от коронавируса

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Теги: Удмуртия, вакцинация, коронавирус



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