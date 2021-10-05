США пообещали продолжать борьбу с "Северным потоком-2" после запуска проекта

В США прокомментировали начало заполнения газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, власти продолжат считать проект геополитическим и выступать против его запуска. "…Мы продолжим применять закон в соответствии с периодическими оценками ситуации, которые, конечно, проводятся", сообщает AFP.

Ранее Венгрия заключила с "Газпромом" контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа. Почти весь газ будет поступать в обход Украины, то есть Украина лишается примерно десятой части нынешнего транзита, и без того малого для Киева.