В Facebook назвали причину глобального сбоя

Стало известно, что стало причиной глобального сбоя в работе социальных сетей по всему миру.

Глава технической службы Facebook сообщил, что компания испытывает проблемы с сетью. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением работы. сообщает РИА "Новости".

Предыдущее мощное обрушение Facebook произошло в 2019 из-за изменения в настройках серверов. В настоящее время сотрудникам Facebook из-за коллапса приходится вместо корпоративного программного обеспечения общаться по электронной почте и SMS.

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