05 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Забор у Красноармейской 78А рядом со стройкой на Декабристов 20 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начался суд по иску прокурора из-за возможных нарушений при стройке ЖК "Архитектон"

Во вторник, 5 октября, в Екатеринбурге прошло первое судебное заседание по иску прокурора Октябрьского района к ООО "Средний Урал", ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" и Фонду капремонта Свердловской области.

Иск был подан в интересах жителей дома на улице Красноармейская, 78А, дом и двор которых пострадал после демонтажа здания ПРОМЭКТа и строительства на его месте ЖК "Архитектон".

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня было озвучено, что в ходе прокурорской проверки на стенах и фасаде дома по адресу Красноармейская, 78А обнаружены трещины. Также их обнаружили в подвале и нескольких квартирах. В 2019 году в доме проводился капремонт. По данным прокуратуры, экспертиза показала, что повреждения образовались из-за строительства поблизости нового жилого комплекса. В иске прокурор просил застройщика и фонд капремонта устранить нарушения, восстановить целостность фасада и асфальта во дворе.

Суд запросил акт проверки, которого в материалах не оказалось, а также конкретизировать требования к каждому из ответчиков. Судья отметила, что в иске указано, что трещины пошли из-за строительства, хотя на процессе представитель прокуратуры сказал, что нарушения начались еще во время сноса здания ПРОМЭКТа.

"Временные рамки у сноса и строительства разные. Строительство началось позже проверки. А в иске вы на снос не ссылаетесь", - уточнила судья.

Трещины в квартирах в здании Красноармейская 78А в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Строительство началось весной 2021 года, а проверка проводилась в феврале. Прокурор пообещал уточнить требования.

Представитель управляющей компании сообщил, что УК не признает требования прокуратуры: из-за ситуации с ковидом возникли ограничения, мешающие устранению нарушений. Он отметил, что ряд пунктов из иска относятся к некачественному капремонту. По его словам, хотя одной из причин трещин мог быть именно капремонт, но вероятной причиной являются все-таки снос ПРОМЭКТа и строительство нового ЖК. Он добавил, что в трещины были установлены специальные маячки для наблюдения за их изменениями, и позже было обнаружено нарушение целостности этих маячков.

Представитель регионального фонда капремонта также не согласилась с исковыми требованиями, так как, по ее словам, фонд не имеет права проводить работы самостоятельно, ими занимается подрядчик.

Забор у Красноармейской 78А рядом со стройкой на Декабристов 20 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Представитель специализированного застройщика "Дом" отметила, что также не признает исковые требования. Она добавила, что установить, когда именно появились трещины, сейчас не представляется возможным, при этом соседние дома не пострадали. Она попросила привлечь к процессу подрядчика, который проводил работы, а также организовать комплексную экспертизу с привлечением различных специалистов.

В итоге судья попросила прокуратуру конкретизировать требования. Ответчикам нужно будет предоставить акты осмотров дома за последние полгода и сметы выполненных работ, а прокуратуре - уточнить требования до 25 октября. В заседании объявлен перерыв до 29 октября.

Напомним, ранее корпорация "Маяк" выполнила свое обещание и восстановила придомовую территорию на Красноармейской, 78А, которая пострадала после начала строительства ЖК "Архитектон" на месте снесенного ПРОМЭКТа. Рабочие перестелили асфальт и установили забор для ограждения частной территории от стройки. Однако некоторые жильцы оказались не удовлетворены проведенной работой.

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В Екатеринбурге начался суд по иску прокурора из-за возможных нарушений при стройке ЖК "Архитектон"

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Теги: ПРОМЭКТ, иск, суд, Екатеринбург



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