Путин назначил врио глав Владимирской и Тамбовской областей

Президент России Владимир Путин сегодня принял отставки двух глав регионов – Владимирской и Тамбовской областей. И назначил в этих субъектах врио руководителей. Выборы же губернаторов состоятся в сентябре 2022 года – в следующий единый день голосования.

В Тамбовской области врио губернатора стал Максим Егоров, замминистра строительства и ЖКХ РФ. До этого работал в администрации Тюменской области, еще раньше – в энергетической отрасли. Примечательно, что уходящий губернатор региона Александр Никитин возглавлял региональный партсписок "Единой России" на прошедших выборах в Госдуму и потом, как и многие другие его коллеги-губернаторы, отказался от мандата.

Во Владимирской же области действующий глава региона Владимир Сипягин выбрал переход в Госдуму – он прошел в парламент по федеральному списку ЛДПР. Врио губернатора стал депутат Госдумы от "Единой России" Александр Авдеев, до парламента он был вице-губернатором Калужской области.