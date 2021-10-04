04 Октября 2021
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Политика Центральный ФО В России
(2017) | Фото:

Путин назначил врио глав Владимирской и Тамбовской областей

Президент России Владимир Путин сегодня принял отставки двух глав регионов – Владимирской и Тамбовской областей. И назначил в этих субъектах врио руководителей. Выборы же губернаторов состоятся в сентябре 2022 года – в следующий единый день голосования.

В Тамбовской области врио губернатора стал Максим Егоров, замминистра строительства и ЖКХ РФ. До этого работал в администрации Тюменской области, еще раньше – в энергетической отрасли. Примечательно, что уходящий губернатор региона Александр Никитин возглавлял региональный партсписок "Единой России" на прошедших выборах в Госдуму и потом, как и многие другие его коллеги-губернаторы, отказался от мандата.

Во Владимирской же области действующий глава региона Владимир Сипягин выбрал переход в Госдуму – он прошел в парламент по федеральному списку ЛДПР. Врио губернатора стал депутат Госдумы от "Единой России" Александр Авдеев, до парламента он был вице-губернатором Калужской области.

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Путин назначил врио глав Владимирской и Тамбовской областей

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Теги: александр авдеев, владимир сипягин, александр никитин, максим егоров, врио губернатора



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