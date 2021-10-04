04 Октября 2021
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Политика В России
Геннадий Зюганов (2017) | Фото: Накануне.RU

Зюганов обратился к Путину с призывом наказать обидчиков столичных коммунистов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Текст опубликовал сайт партии.
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В послании Зюганов просит призвать к ответственности виновных в нарушениях на думских выборах, а также силовиков, задержавших сторонников КПРФ на "встречах с избирателями" в конце сентября (власти Москвы считают эти встречи несанкционированными акциями).

Зюганов пишет Путину о неких "высоких чиновничьих кабинетах", напрямую президента в нарушениях не обвиняет. "Творцы" нынешней избирательной системы словно не понимают, что трехдневное голосование и так называемые "электронные" выборы – это "двухфазная бомба", которая рано или поздно может взорвать стабильность в обществе, которую патриотические силы создавали многие годы. Вместо налаживания конструктивного диалога с ведущей парламентской партией, усиливается административное давление на КПРФ, множатся факты полицейского преследования ее активистов и сторонников. На глазах возрастают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций", - жалуется Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ пишет, что на встречи с избирателями коммунисты пришли, потому что у них нет другой возможности общаться с гражданами: "Принимая во внимание неравный доступ политических партий к федеральным средствам массовой информации, порой это была единственная предоставленная законом возможность обратиться к людям напрямую, разъяснить им свою позицию, выслушать их наказы".

"Без всяких на то оснований были задержаны координатор «Левого фронта» С.С. Удальцов, депутат Московской городской Думы Е.А. Енгалычева, известный учёный и общественный деятель Б.Ю. Кагарлицкий. 28 сентября имело место новое проявление полицейского произвола: заблокировано помещение приёмной Первого заместителя Председателя Государственной Думы И.И. Мельникова с находившимися там помощниками депутата парламента, которые готовили жалобы в суд по поводу фальсификации народного волеизъявления. В результате задержанию был подвергнут юрист столичного отделения КПРФ М.И. Биджев. Пятидневной полицейской осаде подвергся и Московский горком партии. В эти дни задерживались избранный депутат Государственной Думы восьмого созыва С.П. Обухов, депутат Мосгордумы Е.Ю. Янчук, члены Московского горкома Компартии Б.В. Мызгин и П.В. Иванов, член КПРФ М.А. Таранцов, помощник депутата Госдумы В.С. Жуковский, муниципальный депутат С.С. Цукасов, активист "Левого фронта" Л.М. Развозжаев, журналист А.В. Арамян. Среди них - немало кандидатов в депутаты Государственной Думы, право на задержание которых, по закону, может дать только Генеральный прокурор РФ.

Владислав Жуковский(2021)|Фото: instagram.com/vlad_zhukovskiy

Но наиболее возмутительным фактом в этом ряду явилось незаконное задержание 1 октября действующего столичного парламентария, руководителя фракции КПРФ в Московской городской Думе Н.Г. Зубрилина. В вину ему также вменялось нарушение части 5 статьи 20.2 КоАП РФ: "незаконное проведение митинга", что не только не соответствует действительности, но и противоречит элементарным представлениям о законности и правопорядке", - перечисляет лидер коммунистов.

Зюганов прямо не говорит о "заказчиках этих противоправных действий", но намекает, что некоторые действия можно расценивать как "сведение счетов". Не преминул он вспомнить и о соратниках партии, которых, по мнению Зюганова, "притесняют рейдеры": Левченко, Грудинине и Казанкове.

"Вновь обращаюсь к Вам в момент, когда наша тысячелетняя Держава переживает один из самых драматичных этапов своей истории. Нам всем необходимо сплоченное общество, которое будет окрылено великими идеями и смыслами, которое станет спокойно трудиться и созидать, обретет уверенность в завтрашнем дне. Сегодня страна вызрела для принятия умных и сильных, но не силовых решений. В корне порочная система трехдневных выборов и дистанционного голосования, от которого отказались в абсолютном большинстве развитых стран мира, и, как следствие, правовой беспредел в отношении тех, кто добивается честности и прозрачности избирательного процесса, разлагают общество, лишают его возможности поступательного движения вперёд.

Прошу Вас, как гаранта Конституции, принять строгие меры, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в превышении своих полномочий. Искренне надеюсь на недопущение подобных нарушений впредь", - заключает Зюганов.

Отметим, что Путин ранее называл прошедшие выборы легитимными и законными, прошедшими без существенных нарушений.

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Зюганов обратился к Путину с призывом наказать обидчиков столичных коммунистов

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Теги: владимир путин, открытое письмо, геннадий зюганов



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