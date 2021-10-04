Военные не смогли объяснить участие роты почетного караула в свадьбе "потомка Романовых"

Военные не смогли объяснить, почему рота почетного караула действующих Вооруженных Сил РФ принимала участие в церемонии венчания "потомка семьи Романовых" – "князя" Георгия, пишет ИА REGNUM. В пресс-службе Западного военного округа сообщили о начале служебного расследования, в военной комендатуре Санкт-Петербурга (в оперативном подчинении которой находится рота) от комментариев отказались.

Издание отмечает, что в ходе церемонии служащие роты стояли в храме по стойке "смирно", а когда "князь" Георгий Романов со своей новоиспеченной супругой Ребеккой Беттарини вышел на крыльцо собора, рота салютовала новобрачным, подняв сабли.

По информации пресс-службы Западного военного округа, отдельная стрелковая рота почетного караула обеспечивает проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, гарнизонных и общегородских мероприятий с участием войск в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе страны. К какому из этих мероприятий относилась частная свадебная церемония потомка семьи, которая не имеет никакого отношения к действующему государственному строю, в военном округе не пояснили.