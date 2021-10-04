У Зеленского обнаружились офшоры

В списке политиков, у которых есть офшоры (накануне их обнародовал Международный консорциум журналистских расследований) фигурирует украинский президент Владимир Зеленский.

Западные журналисты обнаружили офшорную компанию, которая контролирует весь бизнес "Квартала 95". Также, согласно списку, первый помощник Зеленского Сергей Шефир, на которого недавно было совершено покушение, является владельцем элитной недвижимости в Лондоне, оформленной на офшоры. Этой недвижимостью ранее владел сам Зеленский, который, как предполагается, вышел из владения фиктивно. Кроме того, обнародована информация о том, что через офшоры отмывались деньги, которые выводились олигархом Игорем Коломойским из "Приватбанка" до его национализации. То есть Зеленский был причастен и к ограблению "Приватбанка".

Политолог Константин Бондаренко полагает, что со стороны Запада это фактор давления на Зеленского - чтобы он был послушным и даже не думал проявлять самостоятельность во время принятия важных решений - намечающейся передачи судебной и антикоррупционной системы под контроль Запада.

"Боюсь, что под давлением заказчиков скандала президент пойдет на все условия, которые ему будут выставлены", - написал политолог.

Любопытно, что во время дебатов в 2019 году тогдашний президент Петр Порошенко прямо заявил об офшорах Зеленского, но на это не обратили внимание только потому, что Порошенко сам погряз в скандалах с офшорными махинациями и надоел всем на Украине.

"Скажите, пожалуйста, когда ваш партнер, который обокрал Украину, имея обоснованные подозрения правоохранительных органов Украины и мира, на 30 млрд в "Укрнафте", выведя 160 млрд средств вкладчиков из "Приватбанка", а еще 41 млн долларов со счетов "Приватбанка", заплатил вам лично, на ваши тайные офшорные счета?" - спросил тогда Порошенко.

Показательно, что Зеленский на это ничего конкретно не ответил. Но в СМИ фигурировали данные, что через фирмы, связанные с Зеленским, прокачали 41 млн долларов. Журналисты Pandora Papers подтвердили эту информацию: конечным бенефициаром одной из фирм, через которую прошло 10 млн, назван сценарист "Квартала" Андрей Яковлев. Деньги шли через кипрский филиал "Приватбанка". В расследовании говорится и о других финансовых махинациях.

Депутат Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции СНБО против Зеленского и подал обращение на имя самого президента, а также премьер-министра, генпрокурора и Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (правда, санкции СНБО вводит президент).

"Президента Украины Зеленского через паутину офшорных компаний связывают с реальным олигархом грязные деньги из прошлого. Имя этого олигарха - Игорь Коломойский. Он фигурирует в делах о выведении и отмывании денег "Приватбанка" по всему миру", - говорится в депутатском обращении.

Интересно, что в офисе Зеленского заявили, что не будут ничего комментировать.