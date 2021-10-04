04 Октября 2021
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Начальник ОБППР в Свердловской области подозревается во взяточничестве (2010) | Фото: ТВ ГУВД

Число коррупционных проявлений в ГИБДД остается достаточно высоким - Колокольцев

Среди сотрудников ГИБДД по-прежнему высокими остаются коррупция и злоупотребления по службе, считает глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом он заявил на заседании коллегии министерства.

"Хочу подчеркнуть, что большинство сотрудников ГИБДД - настоящие профессионалы, которые умеют действовать грамотно и оперативно. События в Перми и Воронежской области это наглядно продемонстрировали. На такие примеры нужно равняться. Но, к сожалению, есть и много проблем, не раз о них говорили. Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким", - цитирует министра "МВД медиа".

По мнению министра, недобросовестных сотрудников нужно привлекать к ответственности "невзирая на неизбежные имиджевые потери для ведомства".

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Число коррупционных проявлений в ГИБДД остается достаточно высоким - Колокольцев

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Теги: гибдд, коррупция, владимир колокольцев, мвд



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