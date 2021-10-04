На Среднем Урале директор организации получил срок за присвоение более 5,6 млн рублей

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о присвоении имущества в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался директор ООО "Урал Сырье" Денис Гарничев. Как показало расследование, с июня 2017 по май 2018 года, используя свое служебное положение, он присвоил и растратил более 5,6 млн рублей, принадлежащих организации.

"Для реализации задуманного Гарничев открыл расчетные счета в банке и оформил корпоративные банковские карты, привязанные к указанным расчетным счетам. Данными корпоративными картами он рассчитался за услуги, оказанные ему лично. Кроме того, Гарничев снимал с карт наличные денежные средства, которые потратил на личные нужды", - сообщили в прокуратуре.

Суд признал уральца виновным и назначил ему четыре года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 310 тысяч рублей. Также вынесено решение о взыскании в пользу ООО "Урал Сырье" всей присвоенной директором суммы.