В Роспотребнадзоре пояснили слова Поповой о запрете массовых мероприятий

В Роспотребнадзоре пояснили слова главы ведомства Анны Поповой. На совещании с членами координационного совета по борьбе с коронавирусом она заявила, что "массовые мероприятия остановлены во всей стране".

И дальше пояснила: "Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тысяч человек, у нас таких нет ни одного. И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса. Такие мероприятия сейчас не проводятся, и оснований для их проведений нет".

Таким образом, новых запретов сегодня не вводилось – региональные власти по-прежнему сами вольны принимать решение о запрете массовых мероприятий.

По факту же в середине сентября федеральные власти провели крупнейшее массовое мероприятие – трехдневное голосование, во время которого многие школы отправили детей вместо классов также на массовые мероприятия в музеи и театры. В итоге сегодня координационный совет был вынужден признать, что в стране резко растет заболеваемость. Интересно, что Роспотребнадзор по отдельности фиксирует эти два факта, однако не озвучивает их связь.