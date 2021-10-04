Ямальский слесарь выиграл в лотерее 14 миллионов рублей

Житель Салехарда выиграл в лотерее более 14 млн рублей, внеся в игровые поля даты дней рождения членов своей семьи. Об этом сообщают "Вести Ямала" со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Счастливый обладатель денежного выигрыша работает слесарем и уже пять лет участвует в государственных лотереях. Каждый раз у него одна и та же тактика: внести в поля даты рождения родственников - 3,4,7, а остальные поля заполнить наугад. В этот раз удача улыбнулась ямальцу в "Рапидо".

"Счастливый билет купил на работе в ночную смену привычным способом. Утром увидел СМС и зашел в личный кабинет "Столото" проверить результаты. От радости не кричал, но сильно удивился. Ровно год назад я выиграл в "Рапидо" полмиллиона рублей. Возможно, в сентябре 2022 года мне вновь улыбнется удача", - рассказал сам мужчина.

Часть приза ямалец планирует потратить на покупку автомобиля, а остальные деньги отдать в надежные руки супруги.