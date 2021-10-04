04 Октября 2021
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

ОНФ призвал южноуральского прокурора вмешаться в ситуацию с квитанциями за ЖХК в Озерске

ОНФ потребовал от южноуральского прокурора Карена Габриеляна вмешаться в ситуацию с тройными начислениями за услуги ЖКХ в Озерске. Общественники направили обращение в надзорное ведомство.

Жители уже несколько месяцев жалуются на то, что им приходят дополнительные квитанции с тройными суммами за отопление, они неоднократно просили помочь снять необоснованные начисления и выполнить перерасчет. Общественники обратились в городскую прокуратуру, однако ситуацию это не изменило.

"Городская прокуратура, очевидно, не располагая всеми данными по ситуации, взяв за основу лишь информацию о ранее проведённой проверке, в своём ответе на просьбу жительницы выполнить перерасчёт и снять необоснованные начисления указала, что "перерасчет произведен", - заявили в пресс-службе ОНФ.

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ОНФ призвал южноуральского прокурора вмешаться в ситуацию с квитанциями за ЖХК в Озерске

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Теги: квитанция, тройное начисление



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