04 Октября 2021
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Сергей Рыжиков, космонавт, астронавт (2021) | Фото: n-vartovsk.ru

Первый югорский космонавт Сергей Рыжиков встретился с юными вартовчанами в подростковом клубе "Космоквант"

Первый югорский космонавт Сергей Рыжиков встретился с юными вартовчанами в подростковом клубе "Космоквант" и ответил на их вопросы, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Подростки интересовались самыми разными аспектами профессиональной и личной деятельности известного гостя. В частности, он сообщил, что космонавты придерживаются строгого регламента работы на орбите, трудятся в условиях многозадачности, проводят массу научных экспериментов. Вместе с коллегами он выращивал овощные и злаковые культуры: горох, пшеницу, рукколу. Сергей Рыжиков сообщил, что космический урожай космонавты пробовали на вкус и охарактеризовали его, как "чудесный".

Также Сергей Рыжиков призвал ребят беречь природу.

Сергей Рыжиков, космонавт, астронавт(2021)|Фото: n-vartovsk.ru

"Одно из самых любимых занятий в свободное время во время командировок – это возможность наблюдать за нашей планетой из космоса. Несмотря на то, что корабль за сутки выполняет 16 витков вокруг нашей планеты, и пейзажи могут быть похожими, красота Земли потрясает и завораживает. Нам всем нужно бережно относиться к своему дому, городу и планете, на которой мы живем", - заявил он.

Директор Молодежного центра Нижневартовска Людмила Козлова сообщила, что тематический клуб "Космоквант" планирует наладить сотрудничество с югорским космонавтом. Сергей Рыжиков одобрил просьбу коллектива присвоить клубу его имя, а также решил оказать помощь в организации тематической экспозиции, посвященной истории профессионального становления первого нижневартовского космонавта.

Космонавт также положительно отозвался о новом общественном пространстве – сквере Космонавтов. Рыжиков отметил, что уменьшенная копия корабля "Союз", расположенная в центре площадки, выполнена с точной детализацией.

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Первый югорский космонавт Сергей Рыжиков встретился с юными вартовчанами в подростковом клубе "Космоквант"

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Теги: Сергей Рыжиков, космонавт, астронавт



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