Экономисту Владиславу Жуковскому дали 10 суток ареста

Никулинский районный суд назначил 10 суток ареста помощнику депутата Госдумы, экономисту Владиславу Жуковскому за "организацию незаконного публичного мероприятия".

"Вменили репост в сториз Instagram картинки депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова с информацией о встрече с депутатами ГД за честные выборы и против фальсификаций, которая не является митингом и не требует согласования", - сообщил Жуковский в "Инстаграме".

Напомним, под административный арест за "организацию" сходов 20 и 25 сентября попали также юрист КПРФ Мухамед Биджев, политолог Борис Кагарлицкий, активисты "Левого фронта" Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.