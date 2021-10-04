04 Октября 2021
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Общество Москва
Сергей Собянин (2013) | Фото: Правительство Москвы

В Москве на треть выросла заболеваемость COVID-19 и на 25% - госпитализация с ним

Столичные власти отмечают рост заболеваемости коронавирусом, но пока не считают его критичным, сообщил глава города Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

По словам Собянина, показатели заболеваемости в столице в два раза ниже пиковых значений, однако рост есть: за последнюю неделю количество заразившихся увеличилось на 30%, госпитализированных – на 25%.

Мэр заявил, что ограничительные меры могут вводиться при необходимости, обусловленной заболеваемостью. В то же время власти надеются и на вакцинацию. Так, планируется продолжить практику стимулирующих лотерей для вакцинировавшихся – с розыгрышем квартир и машин: "Снова вернемся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения".

Кроме того, в ближайшее время в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы можно будет бесплатно пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Результат будет доступен в течение 10 минут. По словам Собянина, экспресс-тесты показывают высокую надежность даже по сравнению с классическими ПЦР.

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В Москве на треть выросла заболеваемость COVID-19 и на 25% - госпитализация с ним

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Теги: заболеваемость, коронавирус, москва, сергей собянин



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