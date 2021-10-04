Полицейский, задержавший стрелка в ПГНИУ, получит Строгановскую премию

Сотруднику полиции, задержавшему студента, устроившего стрельбу в ПГНИУ, присуждена Строгановская премия, сообщает "Ъ".

Решение было принято на заседании региональной общественной организации "Пермское землячество". Лейтенант полиции Константин Калинин стал лауреатом в номинации "За честь и достоинство".

Ранее Калинин был награжден Орденом Мужества за "мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга".

Напомним, трагедия произошла утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у университета чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.