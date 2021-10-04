04 Октября 2021
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Надпись &quot;вход в университет без масок запрещен&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор потребовал от регионов усилить контроль за соблюдением самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции. Контролировать соблюдение масочного режима и самоизоляции, по словам Поповой, должны и региональные, и федеральные власти.
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"Государственные санитарные врачи дают свои предложения и свои предписания, и оперативные штабы принимают эти решения, но добиться их неукоснительного соблюдения сейчас крайне важно", - заявила Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Глава ведомства добавила, что за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 14% по всей стране. В 12 регионах она увеличилась на 20% и больше.

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Роспотребнадзор потребовал от регионов усилить контроль за соблюдением самоизоляции

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Теги: роспотребнадзор, самоизоляция, контроль, масочный режим



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