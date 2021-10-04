Глава Подмосковья попросил правительство включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился к правительству с просьбой включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. "В пике мы вакцинировали 50–70 тысяч человек в сутки, сейчас эта цифра доходит до 10, то есть кратно упала", - рассказал губернатор Московской области на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Сам Мишустин также отметил, что уровень вакцинации в стране недостаточен для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

По словам Воробьева, "в большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования". Впрочем, он заверил, что в регионе заболеваемость далека от пиковывх значений: "Максимально мы госпитализировали порядка 1200 человек, сейчас госпитализируем 600–650".

Кроме того, губернатор предложил учесть норматив финансирования региональных систем здравоохранения в программе госгарантий на 2022 год: "Это позволит нам своевременно осуществлять планирование по закупке медикаментов и вообще всего процесса лечения от ковида".