ВТЗ освоил и аттестовал новые высокотехнологичные трубы из специальной стали

Волжский трубный завод (ВТЗ входит в Трубную Металлургическую Компанию) освоил выпуск и успешно аттестовал в ООО "Газпром ВНИИГАЗ" высокопрочные стальные бесшовные трубы в хладостойком исполнении из хромоникельсодержащей стали типа 13CrL собственного производства.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, высокотехнологичные обсадные трубы из стали мартенситного класса групп прочности P110 и R95 с высокогерметичными резьбовыми соединениями TMK UP FMC и TMK UP PF предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях. В частности, в холодных климатических условиях с температурой до минус 60ºС, а также на месторождениях, содержащих в добываемой продукции диоксид углерода.

Весть технологический процесс – от выплавки стали до сдаточных испытаний – был организован в сотрудничестве со специалистами ООО "Газпром ВНИИГАЗ".

По словам управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, при освоении новой продукции специалисты завода и ТМК внедрили ряд новых технических решений, которые позволили повысить производительность и снизить расходный коэффициент металла.