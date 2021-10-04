04 Октября 2021
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Трубы (2021) | Фото: tmk-group.ru

ВТЗ освоил и аттестовал новые высокотехнологичные трубы из специальной стали

Волжский трубный завод (ВТЗ входит в Трубную Металлургическую Компанию) освоил выпуск и успешно аттестовал в ООО "Газпром ВНИИГАЗ" высокопрочные стальные бесшовные трубы в хладостойком исполнении из хромоникельсодержащей стали типа 13CrL собственного производства.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, высокотехнологичные обсадные трубы из стали мартенситного класса групп прочности P110 и R95 с высокогерметичными резьбовыми соединениями TMK UP FMC и TMK UP PF предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях. В частности, в холодных климатических условиях с температурой до минус 60ºС, а также на месторождениях, содержащих в добываемой продукции диоксид углерода.

Весть технологический процесс – от выплавки стали до сдаточных испытаний – был организован в сотрудничестве со специалистами ООО "Газпром ВНИИГАЗ".

По словам управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, при освоении новой продукции специалисты завода и ТМК внедрили ряд новых технических решений, которые позволили повысить производительность и снизить расходный коэффициент металла.

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ВТЗ освоил и аттестовал новые высокотехнологичные трубы из специальной стали

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Теги: Трубная Металлургическая компания, Волжский трубный завод, трубы, Газпром



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