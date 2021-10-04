Роспотребнадзор объявил об отмене всех массовых мероприятий в стране

Роспотребнадзор объявил об отмене массовых мероприятий по всей России на фоне нового подъема заболеваемости коронавирусом (третьи сутки подряд заболеваемость выше 25 тыс., растет и смертность от COVID-19).

"Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, в 12 регионах рост заболеваемости идет значительно быстрее, чем в остальных, только в 5 пока продолжается снижение", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный (при этом, что в этой возрастной категории, по словам главы Минздрава, вакцинировано уже 60% граждан). По словам мэра Москвы, пенсионеры – самая маловакцинированная группа в столице.

Попова заявила, что у ее ведомства много вопросов к контролю за соблюдением масочного режима в регионах. Также она объявила об отмене всех массовых мероприятий в России в связи с пандемией.

Стоит отметить, что с момента самого массового мероприятия осени (и даже года) – трехдневных выборов в Госдуму – прошло меньше трех недель.