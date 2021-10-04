На Среднем Урале установили самый большой в России памятник Бажову

Завтра, 5 октября, в Камышлове состоится открытие памятника известному уральскому писателю Павлу Бажову.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, скульптурную композицию изготовил благотворительный фонд "Бажов", это самый большой в России памятник писателю. Он выполнен из бронзы, мрамора и гранита, весит более пяти тонн, а высота составляет более пяти метров.

На Среднем Урале Камышлов, наряду с Екатеринбургом, Сысертью и Полевским, относится к числу "бажовских мест". В городе сохранился деревянный дом, в котором жил Бажов. А в музее сохранился его мемориальный кабинет как главы города: здесь русский и советский писатель жил и работал шесть лет.

Открытие памятника даст старт "Дню Бажова в Камышлове". Монумент установлен напротив Центральной библиотеки.