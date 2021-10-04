04 Октября 2021
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Общество В России
МИхаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. (2021) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин: Текущий уровень вакцинации не может остановить распространение COVID-19

Уровень вакцинации в России недостаточен, чтобы остановить распространение коронавируса, считает глава правительства Михаил Мишустин. Об этом он заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Председатель правительства заявил, что "федеральные власти продолжат принимать меры на фоне роста заболевших коронавирусом". Так, по его словам, "больницы должны быть готовы к любому развитию событий, заблаговременно наращивать коечный фонд".

"Распространение продолжается. Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Много пациентов в больницах – в два раза больше, чем в это же время в прошлом году", - заявил премьер.

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Мишустин: Текущий уровень вакцинации не может остановить распространение COVID-19

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Теги: михаил мишустин, вакцинация, четвертая волна



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