Организаторы Ural Music Night пока не планируют переносить фестиваль из-за объявления Роспотребнадзора

Не успели организаторы крупнейшего на Урале музыкального фестиваля озвучить правила проведения мероприятия, как глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отмене массовых мероприятий по всей стране в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, в пресс-службе фестиваля заявили, что об отмене Ночи музыки говорить еще рано. По крайней мере, пока организаторы не получили официальный документ от надзорного ведомства.

"Сначала мы получим документ от Роспотребнадзора и уже потом поймем, как действовать дальше", - сообщили организаторы.

При этом все же есть шанс, что в Екатеринбурге наконец состоится долгожданная Ural Music Night. Уральская ночь музыки, как обещают организаторы, пройдет с соблюдением всех covid-требований. Как рассказал на пресс-конференции генеральный продюсер фестиваля Евгений Горенбург, во время фестиваля будет работать 70 музыкальных площадок, каждая из которых будет "свободна" от коронавируса.

22 октября каждый, кто захочет посетить Ural Music Night, должен будет предоставить QR-код, прививочный лист либо бумажные браслеты - рист-бенды, которые напечатают сами организаторы и со следующей недели будут выдавать в прививочных пунктах.

"Для его получения нужно показать либо медоотвод, либо сертификат. Рист-бенды нужно получить, чтобы быстрее попасть на площадку, не выстаивая очереди. Конечно, мы будем считывать и QR-код, но лучше получить рист-бенды, чтобы у людей была возможность побывать на нескольких площадках", - пояснил Горенбург.

В этом году для уральцев выступят известная по всей России екатеринбурженка Клава Кока и рок-музыкант Вадим Самойлов ("Агата Кристи"). Также предполагается, что на фестиваль приедет и белорусская группа ЛСП (фронтмен — Олег Савченко), однако их выступление пока все еще находится под вопросом. Такая же ситуация и с Леонидом Агутиным, выступление которого скорее всего может состояться в КРК "Уралец" или "Ельцин Центре".

Для сцен также планируется использовать ККТ "Космос", кинотеатр "Салют", филармонию, Музей архитектуры и дизайна и "Дворец молодежи". общая заполняемость площадок составит не более 75%.

Напомним, что о новой дате проведения Ural Music Night стало известно 1 октября. Последний раз Уральскую ночь музыки перенесли в конце июня из-за третьей волны коронавируса. До этого крупнейший музыкальный фестиваль Екатеринбурга должен был пройти в рамках определенных ограничений. Однако постоянные переносы не остановили организаторов от создания капсульной коллекции собственных вин в сотрудничестве с Центром энологии Chateau Tamagne. Дизайн этикетки разработало Рекламное агентство "Восход".

До этого оргкомитет Ural Music Night подвел итоги, объявив о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале. Так, по сравнению с показателями прошлого года в 1,3 тыс. заявок, в этом году на уральских сценах собирается выступить 2 тыс. 268 артистов и музыкальных коллективов или 7 тыс. 364 человек. По словам организаторов, если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца.