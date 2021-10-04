В свердловском МЧС предупредили о проверке систем оповещения

В эту среду, 6 октября, в Свердловской области пройдут комплексные проверки систем оповещения населения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира на общедоступных теле- и радиоканалах (до одной минуты). Целью таких проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС обращается к свердловчанам с просьбой сохранять спокойствие. Подача сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Стоит отметить, что в этом году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.