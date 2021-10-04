04 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
Сергей Чемезов, Денис Мантуров (2017) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не обнаружили "никаких скрытых богатств у ближайшего окружения Путина" в "архиве Пандоры"

В Кремле не видят поводов для проверок в публикации так называемого "архива Пандоры" – крупнейшего досье об офшорах политиков, чиновников и бизнесменов из разных стран мира, в том числе и России.
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"Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели. Пока непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего, вызывающего вопросы, непонятно, как можно этой информации доверять. Единственное, что действительно бросается в глаза, - это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сначала должно что-то появиться. Пока просто речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем не основывающихся. Конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должны быть какая-то серьезная публикация все-таки. Здесь просто идет набор достаточно голословных утверждений. Их очень много, часто этим злоупотребляют, часто идет какая-то подмена одной информации другой, передергивание информации, поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-то проверок. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода", - добавил Песков.

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В Кремле не обнаружили "никаких скрытых богатств у ближайшего окружения Путина" в "архиве Пандоры"

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Теги: архив пандоры, досье, чиновники, бизнесмены, офшор, кремль, дмитрий песков



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