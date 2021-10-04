04 Октября 2021
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спектакль, удовиченко, колесников (2021) | Фото: благотворительный фонд РМК

Благотворительный фонд РМК помог учителям увидеть спектакль-концерт «Возможная встреча»

«Возможная встреча» состоялась при поддержке Благотворительного фонда РМК и мультимедийного парка «Россия – моя история». Специально ко Дню учителя актёры театра и кино Лариса Удовиченко и Сергей Колесников сыграли спектакль для преподавателей, передает корреспондент Накануне.RU

Актеры создали спектакль-концерт «Возможная встреча», где театральные номера переплетаются с эстрадными. Удовиченко и Колесников поют, читают стихи Бориса Пастернака, Александра Блока и Владимира Лугового, а также общаются со зрителями.

спектакль, удовиченко, колесников(2021)|Фото: благотворительный фонд РМК

Возможность увидеть спектакль подарили друзьям парка – это около шестидесяти преподавателей школ и колледже, постоянных посетителей выставок и иных проектов парка. Вместе со своими учениками преподаватели изучили все экспозиции: интерактивные выставки «Александр Невский. Судьба России», «Николай Кузнецов. Человек – легенда» и «Эскадра уходит в вечность».

Спектаклем «Возможная встреча» учителя смогли насладиться благодаря поддержке Благотворительного фонда РМК и мультимедийного парка «Россия – моя история».

спектакль, удовиченко, колесников(2021)|Фото: благотворительный фонд РМК

«Важно, чтобы и педагоги уделили себе время и побыли в теплой атмосфере, ни о чём не думали, ничего не проверяли, не обсуждали рабочие моменты, а просто наслаждались прекрасным», - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

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Благотворительный фонд РМК помог учителям увидеть спектакль-концерт «Возможная встреча»

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Теги: рмк, день учителя, парк россия моя история, возможная встреча



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