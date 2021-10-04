Кремль не собирается наводить справки о задержании журналиста "Комсомолки" Геннадия Можейко

В Кремле не знают подробностей о ситуации с журналистом "Комсомольской правды" Геннадием Можейко, оказавшимся в минском СИЗО. Ранее СМИ сообщили о его похищении белорусскими спецслужбами в Москве и переправке в Белоруссию.

"Мы не обладаем информацией, где произошло задержание. Де-юре мы не можем через наше диппредставительство наводить справки [Можейко — гражданин Белоруссии]. Но вместе с тем мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания, мы с этим не согласны и мы ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории Белоруссии", - цитирует РБК пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Оказалось, что Путин получает новости о Можейко в дайджесте СМИ, но подробностей – что вменяется журналисту, обстоятельства дела – властям страны не известны. В Кремле считают, что "речь идет о внутрибелорусском сюжете". При этом блокируется российское издание.

"В отличие от других ситуаций у нас партнерские отношения с Белоруссией и в рамках тесного диалога, который у нас есть между двумя странами, мы можем доносить позицию. Пока не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "КП в Беларуси" заблокирована", - добавил Песков.

Между тем, издание Readovka со ссылкой на информированные источники в смоленской таможне сообщает, что журналист был вывезен с территории России сотрудниками белорусского КГБ через пункт пропуска "Красная горка".

Журналист "Комсомолки" был задержан, а издание заблокировано в Белоруссии после выхода заметки об убитом при задержании в Минске айтишнике Андрее Зельцере. В публикации приводились слова одноклассницы погибшего о том, что Зельцер всегда боролся за правду.